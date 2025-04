"Partito da zero. Aiuto i nuovi arrivi"

Ravennate e con tanta, tantissima passione per il suo lavoro che ormai svolge complessivamente da 35 anni anche se con passaggi, nominali, da un’azienda all’altra vista la trasformazione continua del trasporto locale. Gabriele Tarroni, nativo di Alfonsine, 61 anni il prossimo 9 settembre, è Coordinatore d’esercizio capo unità organizzativa tecnica partendo da conducente di linea, e ha fornito un prezioso contributo all’attività dell’azienda come Responsabile dell’Esercizio di Forlì-Cesena- Ravenna di quella che oggi è Start Romagna. "Devo ancora metabolizzare questa onorificenza – spiega con un sorriso lo stesso Gabriele Tarroni – che per me rappresenta davvero una soddisfazione immensa. Posso senza dubbio dire di essere partito da zero ed è stata riconosciuta pienamente la mia fatica lavorativa. Mi piace l’idea di poter aiutare chi vuol entrare in questo mondo del lavoro anche perché io, per motivi familiari, a suo tempo ho iniziato subito il mio percorso lavorativo". Proprio per le sue qualità comunicative e per il grande impegno profuso in questi decenni, Gabriele Tarroni si occupa anche dell’inserimento in azienda dei neo assunti: "Il mio desiderio – prosegue Tarroni, che risiede a Ravenna – è quello di far capire ai nuovi arrivati, ma anche ai giovani in genere quando vado a parlare nelle scuole, che si deve scegliere un lavoro che motivi e che piaccia perché la passione è tutto, la professionalità si impara anche strada facendo. E a me questo lavoro piace: quasi certamente continuerò in qualche modo anche quando sarò andato in pensione". Non per nulla, tra le motivazioni con cui è stato segnalato per l’onorificenza si legge: "Negli anni è stato un punto di riferimento per gli altri membri del team".

