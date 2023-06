Partito il taglio degli alberi lungo il Marzeno

di Carlo Raggi

Ora la parola d’ordine è ‘taglio degli alberi’, soprattutto in prossimità dei ponti, per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Un percorso che sul torrente Marzeno, corso d’acqua responsabile delle due successive e disastrose inondazioni del Borgo e della spallata che, alla confluenza, ha disintegrato l’argine sinistro del Lamone nei pressi del ponte Rosso, è già iniziato. Sotto la direzione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza del territorio e la Protezione civile, i lavori hanno riguardato, al momento, il taglio (e lo sradicamento per alcuni) degli alberi cresciuti lungo la sponda destra negli ultimi 2-300 metri prima del ponte Verde, ovvero il ponte di via San Martino. Si tratta prevalentemente di pioppi dall’altissimo fusto, di età fra i venti e i quarant’anni cresciuti sia nelle pendenze dell’argine destro (su cui, nel tratto finale di via San Martino, corre la strada) sia a ridosso dell’acqua. In questo tratto di alveo il lavoro ha riguardato diverse decine di piante. Contemporaneamente è stata livellato il terreno a bordo acqua. Un lavoro indispensabile per un razionale ripristino, a monte e a valle del ponte Verde, di quell’alveo che nelle foto di fine Ottocento e degli anni Trenta del secolo scorso si nota inerbato, privo di alberi e di larghezza ben superiore.

La messa in sicurezza del corso d’acqua comporterà, almeno nei progetti, anche il consolidamento degli argini in più punti erosi dalle continue piene di un mese fa. La caratteristica del Marzeno è tale per cui nell’ultimo chilometro a monte del ponte solo la sponda destra ha un argine, costituito dal rilevato stradale di via San Martino, mentre a sinistra l’acqua è contenuta dal piano di campagna. L’assenza di manutenzione per decenni ha comportato un restringimento delle sponde e questo già nel settembre del 2014 aveva provocato una piena eccezionale. Il fatto è che il Marzeno, se pur definito torrente, in realtà è un fiume che raccoglie un bacino imbrifero di tre vallate, che si tratti quindi di un corso d’acqua che ha necessità di un alveo largo (a maggior ragione in situazioni di eventi estremi) è testimoniato dall’imponenza delle due briglie costruite ben oltre un secolo fa a pochi chilometri a monte del ponte Verde. Il fronte dell’opera è di oltre trenta metri ed è tutto sommerso dall’ acqua. Qui per un lungo tratto verso monte l’alveo è sorprendentemente altrettanto largo, ben più del Lamone, e le sponde sono i piani di campagna, ora ampiamente e ancor più erosi con crollo di interi filari di viti e frutteti.

"Forse non tutti sanno che a Faenza i guai nei secoli li ha quasi sempre provocati il Marzeno. La brevità del corso d’acqua e il dislivello sono tali che la corrente è fortissima, per questo a suo tempo costruirono le due briglie, oltre che per dare acqua ai mulin". Mauro è un giovane imprenditore agricolo di via San Martino, il cui podere, nella zona della diga più a monte, è stato invaso dalla piena e ha avuto danni enormi. "Alle sei del 16 maggio il fiume ha eroso e sfondato l’argine destro, peraltro bucato dalle tane delle nutrie, e qui si è formato un enorme golfo di quattro-cinque metri d’acqua, poi l’onda ha proseguito verso valle". Inondando i vicini appartamenti di via Sbirra ricavati anni fa dal vecchio mulino e dalla casa del custode e abitati da una decina di famiglie. E poco più in basso il fiume ha esondato di nuovo. sempre a destr,a sommergendo il mini-quartiere dell’ex fornace del Bersaglio. Prosegue Mauro: "Quel 16 maggio vedevo l’acqua rimulinare contro la briglia e alzarsi sempre più perché non riusciva a sfogarsi per l’ostruzione dell’alveo subito a valle dovuta agli alberi e ai detriti. Ecco perché poi ha esondato. Mio padre e mio nonno, sempre vissuti qui in giro, mi raccontavano che all’ epoca la manutenzione del fiume la facevano loro, tagliando gli alberi al momento giusto. E all’epoca c’erano ricorrentemente due draghe che ripulivano il fondo del fiume. Perché ben si sapeva della sua pericolosità".

Mauro indica un argine fatto di massi squadrati a breve distanza dalla diga. "Vede, lì l’argine ha tenuto. L’ha costruito la Regione dopo la piena del 2014, indicai io che quello era il punto debole. Bene, ora mi auguro che tutte le sponde siano messe in sicurezza, il fiume ha bisogno di un letto largo e sempre pulito, io sono disposto e l’ho già detto alla Regione, a cedere parte del terreno, purtroppo altri sembra non siano d’accordo. E poi occorrono casse di espansione. Bisogna fare presto perché alla prossima Faenza sarà di nuovo sommersa". Il taglio degli alberi vicino ai ponti ha al momento riguardato anche il Senio al ponte del Castello.