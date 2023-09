Partono i lavoriper la velostazione

Partono i lavori per la realizzazione della velostazione di Castel Bolognese. Si tratta, spiegano dal Comune, "dell’innovativo e più sicuro parcheggio delle biciclette nei pressi della stazione dei treni. Il progetto prevede il raddoppio degli stalli per biciclette, nuova illuminazione, nuova videosorveglianza e la predisposizione per la ricarica elettrica delle bici".

L’investimento è realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e procederà di pari passo a quello realizzato da un privato, in merito ad un accordo urbanistico, per la realizzazione del nuovo parcheggio auto da ottanta posti nei pressi della stazione.