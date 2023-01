Ravenna, partorisce in casa teleguidata dal 118: il racconto di Martina Antonioli

partorisce in casa teleguidata dal 118

Ravenna, 28 gennaio 2023 – A volte la natura sa essere imprevedibile. E di sicuro Martina Antonioli, 31 anni, non avrebbe mai pensato che il suo secondo parto sarebbe stato così fulmineo da non riuscire a raggiungere l’ospedale: sua figlia Artesimia è nata a casa, con l’aiuto della mamma e del marito, ma anche col preziosissimo supporto di Vito Riccardi, l’operatore che dalla centrale operativa del 118 ha ’teleguidato’ la mamma e le persone accanto a lei.

Antonioli, mi racconti. La gravidanza era a termine?

"Sì, mancavano due giorni alla data presunta del parto. Artemisia è nata a fine novembre, alle 6.30 del mattino".

Cos’è successo quel giorno?

"Avevo le contrazioni da 2/3 ore quando è nata la bimba. Non sentivo, però, i dolori che avevo con la prima figlia e quindi ero tranquilla. A un certo punto ho chiamato il reparto di Ostetricia, che mi ha consigliato di andare in ospedale. Io ho chiamato i miei genitori perché venissero a casa per stare con mia figlia, che ha 2 anni".

E poi le cose hanno preso una piega diversa...

"I miei genitori ci hanno messo poco ad arrivare, 10/15 minuti. Ma a quel punto io non riuscivo più ad aspettare. Dopo poco mi si sono rotte le acque, sentivo il bisogno di spingere".

Quanto tempo era servito per il suo primo parto?

"Circa 7/8 ore. Al corso preparto, che ho fatto perché per la mia prima figlia non era in presenza per il Covid, mi avevano detto che ci sarebbe voluto meno tempo. Ma non pensavo così poco. E i dolori che ho avuto non erano paragonabili".

Non aveva contrazioni dolorose nelle ore prima della nascita di Artemisia?

"Per un paio d’ore ho avuto contrazioni ogni 5 minuti, ma stavo bene. Quando ho telefonato ai miei genitori ho detto: ’Venite pure tranquilli, io sto bene ma vado perché me l’hanno consigliato dal reparto’. E invece..."

Quando ha capito che non sarebbe riuscita ad arrivare in ospedale?

"Dopo che mi si sono rotte le acque. Ho detto: ’Chiamate l’ambulanza, io non mi muovo’, ma alla prima non mi hanno ascoltato. Non ci credevano neanche i miei famigliari, avevamo già addosso il giubbotto per uscire. Poi ho ripetuto: ’La sto facendo qui’. Non riuscivo a muovermi, mi sono stesa sul pavimento della sala. Una situazione da film".

Il parto è andato bene?

"Sì, per fortuna c’era mia madre, che ha fatto l’infermiera e da giovane ha seguito anche dei parti. È stata lei a prendere mia figlia. Mio marito era dietro di me, mi teneva le spalle ed era sotto choc. Ho fatto due urli: col primo è uscita la testa, col secondo il resto del corpo. Avere al telefono l’operatore del 118 è stato di grande aiuto".

Vi ha guidati?

"Sì, in quei momenti non ti rendi conto. Lui è stato capace di chiedere le cose nel modo giusto, indicarci cosa dovevamo guardare e come dovevano andare le cose. A un certo punto ha attivato la videocamera per vedere il mio colorito e quello della bimba, anche questo è stato molto utile".

Ha poi avuto modo di parlargli?

"Sì, dopo qualche giorno in ospedale l’ostetrica mi ha dato il suo numero ma l’avrei chiesto io in ogni caso. L’ho chiamato per ringraziarlo. Anche lui era contento".

Quando è arrivata l’ambulanza?

"Dopo 4 minuti. Ci hanno portate in ospedale, per fortuna stavamo bene tutte e due. Ora rido e scherzo, ma le complicazioni possono essere tante".