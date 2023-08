Party ’Summer of love’ in strada L’evento domani a Milano Marittima

Si alza il sipario sulla grande festa a tema anni Settanta che domani animerà il centro di Milano Marittima con un ricco programma di performance, installazioni e artisti internazionali (dalle 20 all’una). È il primo evento nell’ambito di Mi.Ma. ’Dream’ il nuovo brand di Milano Marittima – presentato dalla Next Time Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri - che si rivela al pubblico con il primo appuntamento targato 2023: il party Summer of Love, una serata emozionante che coinvolge le strade centrali della città a partire dalla Rotonda Primo Maggio. Viale Gramsci si trasforma nel ’viale Lunare’ tra atmosfere, sonorità, colori e installazioni che porteranno il pubblico nel blu della notte stellata, dove maschere lunari e artisti di strada sfileranno tra il pubblico. Anche viale Matteotti cambia aspetto e diventa il ’viale Superflower’ tra installazioni giganti, icone pop e personaggi fantastici. Le note del rock’n’roll risuonano per le strade di Milano Marittima grazie al cantautore Tao e la sua band a bordo del Love Bus, il pulmino Volkswagen nel quale i musicisti si esibiranno in classici come i Beatles, Elvis Presley e David Bowie.

I festeggiamenti raggiungeranno il culmine alle ore 22 nella Rotonda Primo Maggio con il Flower Party: alla console il dj dello storico Pineta, Francesco Campanini e l’energia travolgente della party band Showzer, con cantanti, musicisti dal vivo, performer e ballerini ad animare la magica notte del Mi.Ma Dream Supersummer. L’invito per tutti i partecipanti è di presentarsi con il proprio vestito a tema flower party. Mi.Ma Dream è la nuova immagine di Milano Marittima che racchiude in sè gli eventi promossi dal Comune di Cervia fino al Natale. È stata concepita dall’agenzia Nextime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. Questo il programma: dalle 20 alle 22 Tao Love Bus. Parade musicale a bordo del pulmino dell’amore alla Rotonda Primo Maggio, viale Ravenna, viale Forlì, viale Matteotti (il ’viale Superflower’); 20:30 – 22 Invasioni Lunari in viale Gramsci (il viale Lunare); 22 – 01 Flower Party, festa da ballo a tema alla rotonda Primo Maggio viale Matteotti (il viale Superflower).