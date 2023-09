Pasi e il delitto Minguzzi

Questa sera, alle 20.30, a Casa Monti ad Alfonsine, città natale dell’autore, verrà presentato il libro ’Nebbia nera’, il giallo di Guido Pasi ispirato al delitto Minguzzi. Pasi, già assessore a Turismo e Commercio del Comune di Ravenna, prima, e della Regione Emilia-Romagna poi (per dieci anni), ha già al suo attivo altri quattro romanzi gialli, più diversi saggi storici.

‘Nebbia nera’, la cui gestazione è stata piuttosto lunga e articolata, è un’opera di fantasia e prende liberamente spunto da quello che è certamente uno dei ’cold case’ più celebri della recente storia romagnola (l’omicidio del giovane carabiniere Pier Paolo Minguzzi avvenuto ad Alfonsine nel lontano 1987). Si tratta di un caso giunto in tribunale solo pochi anni fa (tre assoluzioni in primo grado) e che solo recentemente, con una sentenza di pochi mesi fa, è stato definitivamente dichiarato "di stampo mafioso". La famiglia di Pier Paolo non ha mai smesso di cercare la verità. E continua a non darsi pace.