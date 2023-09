Pasi, la ditta è una storia di famiglia

Pasi Flavio e c., azienda metalmeccanica lughese di lattoneria, è nata nel 1976, ma affonda le radici nell’impresa di famiglia fondata negli anni Cinquanta da Ugo Orioli, poi proseguita dai fratelli Maria, Antonio e Francesco Pasi. Antonio Pasi, con la moglie Giancarla Gualdrini e il figlio Flavio hanno quindi proseguito la tradizione, fino ai giorni nostri. Oggi le redini sono tenute appunto da Flavio Pasi e dalla mamma Giancarla. Per qualche mese, la sede era stata fissata in via Bonoli, nel quartiere Brozzi di Lugo, poi, dal 1977 è stata trasferita in via Keplero.

"Siamo partiti come lattoneria – ha raccontato Flavio Pasi – poi ci siamo ben presto specializzati nei tetti, ovvero nelle impermeabilizzazioni e nelle coperture. Negli ultimi vent’anni abbiamo ampliato gli orizzonti, aprendo la via alla compravendita, alla ristrutturazione e all’affitto di immobili. Io ho cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia a 14 anni, quando ancora eravamo in via Bonoli. Ricordo ancora la prima busta paga di 130mila lire". La sede di via Keplero si sviluppa su una superficie di 600 metri quadrati, divisa in 450 metri quadrati di produzione e 150 metri quadrati di magazzino dove vengono stoccati i materiali necessari al lavoro. Inoltre è disponibile un piazzale esterno scoperto da altri 800 metri quadrati di superficie. "Utilizziamo macchinari per la lavorazione e la trasformazione delle lamiere. Siamo dotati di ‘nastri’e calandre per realizzare le grondaie, ovvero i canali di gronda. Cesoie e linee di taglio, oltre a calandre e presse sono i nostri strumenti che lavorano il grezzo, ovvero le lamiere piane, opportunamente sagomante e tagliate".

Flavio Pasi ha poi aggiunto: "La realizzazione di grondaie e la sistemazione dei tetti costituiscono il 70 per cento della nostra attività. Per quanto riguarda la compravendita di immobili, al momento ci siamo fermati, perché sono quasi tutti affittati". In sintesi, il lavoro si svolge sui tetti: "Sì, la nostra attività riguarda tutto quello che è sul tetto, dallo smaltimento del vecchio, alle guaine, fino all’installazione delle tegole nuove, dei canali di gronda e dei tubi. I nostri clienti sono per la maggior parte nei lidi del Ferrarese, in particolare Lido di Spina e Lido degli Estensi. Questa tradizione risale agli inizi dell’attività, ovvero quando mio padre e mio zio avevano fondato l’impresa di lattoneria, e avevano due clienti fra i costruttori come Edil Spina e Edil Mare. Col passare degli anni ci siamo costruiti una buona reputazione e abbiamo mantenuto i rapporti, ampliandoli con altri costruttori, come Tomasi Case. Inoltre, qualche cliente lo abbiamo acquisito anche a Lugo". Flotta e macchinari sono di spessore: "Gli automezzi a disposizione – ha concluso Flavio Pasi – sono 3, fra cui 2 autocarri con cassone, uno ribaltabile e uno non ribaltabile, e una vettura monovolume. I macchinari e le attrezzature? A livello elettrico abbiamo una pressa da 8 metri, una calandra e una linea di taglio per i nastri. Poi siamo dotati anche di macchinari manuali, come una calandrina, un compressore, una rivettatrice pneumatica ad aria. Abbiamo anche un bobcat con le forche per scaricare i bancali di tubi. Per andare sui tetti, noleggiamo le piattaforme aeree, oppure ci avvaliamo dei ponteggi installati dalle imprese edili. Al bisogno ci serviamo di artigiani esterni per i lavori di edilizia e impermeabilizzazione".