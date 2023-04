Pasqua da ricordare Code per i monumenti e passeggiate al mare È boom di turisti

Vociare di turisti con accenti delle diverse parti d’Italia e poi frasi inglese, francese, tedesco. Il ponte di Pasqua freddo ma assolato ha portato tanti turisti in visita alla città d’arte e anche tanti ravennati a riversarsi sulla riviera per un pranzo in riva al mare e in spiaggia o una camminata a due passi dalle onde.

Gli albergatori già una settimana fa si erano detti molto soddisfatti delle prenotazioni, che tornavano a far rivivere e anche superare i momenti precedenti al Covid. Le aspettative non sono state deluse: tante persone in fila per visitare i monumenti Unesco, sia a Ravenna città che a Classe, tante persone a passeggio per il centro storico tra una visita e l’altra, e un buon afflusso di persone nei ristoranti, sia per il pranzo di Pasqua e Pasquetta che per la cena.

L’auspicio ora è che il tempo sia favorevole anche per il prossimo ponte, quello del 25 aprile.