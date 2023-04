Pasqua, primo weekend turistico di fuoco

È arrivato il fine settimana tanto atteso che dà avvio alla stagione turistica. Le attività economiche hanno passato gli ultimi giorni dedicandosi agli ultimi preparativi in vista dell’arrivo delle migliaia di persone attese nelle giornate di oggi, domani e lunedì di Pasqua. Diversi gli stabilimenti balneari già aperti, ma saranno in tanti a inaugurare la stagione 2023 proprio da oggi: tra questi anche il Papeete beach e il bagno Bleck 210 del Grand Hotel di Cervia. Insomma, tre giorni di eventi organizzati sia dal pubblico che dal privato.

"Certamente si è generato un discreto movimento per queste giornate legate alle festività pasquali – spiega il sindaco di Cervia Massimo Medri – con una grande attenzione da parte di tutte le attività economiche. Se il sole ci aiuta sarà un ottimo momento. Sia la parte pubblica che quella privata sono pronte per ospitare le persone che arriveranno e che ci hanno premiato scegliendo la nostra località per passare alcuni giorni. Siamo fiduciosi, assolutamente".

Anche sul fronte degli alberghi, nonostante la difficoltà a reperire personale per queste iniziali aperture a spot legate alle festività, gli imprenditori sono fiduciosi e le presenze non mancano. A confermarlo è Paola Brunelli, presidente Assohotel Confesercenti Cervia e titolare dell’hotel Luxor a Milano Marittima: "Le prenotazioni stanno andando bene, è una Pasqua positiva. Certo, le previsioni meteo non aiutano: nonostante il sole, le temperature basse hanno spaventato qualche turista. Ma la Pasqua, a onor del vero, è sempre legata fortemente al meteo. I soggiorni sono per una o due notti. Chiaramente la questione sarà diversa per il lungo ponte del 25 aprile e 1° maggio, dove speriamo nel caldo: la gente ha davvero voglia di mare e le richieste per quel periodo sono già molte". Questo weekend scatteranno anche i controlli in tema di sicurezza e saranno valide le ordinanze in merito a spiaggia, impianti acustici e musica, tutela del decoro urbano e vendita e consumo di bevande alcoliche.

Tutto pronto, dunque, anche sul fronte del presidio del territorio, per garantire la sicurezza di turisti e residenti e gestire l’arrivo di migliaia di persone in città. Come spiega il comandante della polizia locale di Cervia, Giorgio Benvenuti: "Ci siamo organizzati come se fosse un classico weekend estivo. Faremo i controlli nel territorio anche in merito al rispetto delle ordinanze che sono uscite. Dal 1° maggio arriveranno poi anche gli agenti stagionali". Gli ingredienti per il tutto esaurito ci sono nel primo assaggio d’estate, in attesa del prossimo lungo ponte.

Ilaria Bedeschi