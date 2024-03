Pasqua tra i ristoratori: "Al completo in anticipo"

Su il sipario, si parte. Con il weekend di Pasqua e Pasquetta entriamo ufficialmente nel clima da turismo estivo, anche se il meteo prevede pioggia. La voglia di mangiare qualcosa di buono e rivedere il mare dopo i mesi invernali resta comunque tanta e i ristoranti di Cervia e Milano Marittima sono in buona parte al completo. "La Pasqua non sbaglia mai, è l’apertura ufficiale della stagione estiva e funziona anche se c’è un po’ di pioggia – dice Alessandro Fanelli, presidente Fiepet Confesercenti Cervia, che gestisce i ristoranti Officina del sale, Saledolce e infine lo stabilimento balneare Bandito 211 –. Dopo c’è un po’ di vuoto fino al 25 aprile e quello potrebbe essere un problema, speriamo che ci aiutino il sole e soprattutto un po’ di eventi. Anche in bassa stagione nei weekend un po’ di giro c’è sempre, anche se questo fine settimana non è granché: il prossimo avrà un peso economico impattante sulle famiglie, che quindi ora non escono". Il tema delle difficoltà legate a spese aumentate e inflazione è innegabile. "C’è un cambiamento rispetto a qualche anno fa, ma l’estate dovrebbe essere comunque positiva – prosegue Fanelli –. Aprile e maggio saranno sicuramente meglio dell’anno scorso, visto quello che è successo. E poi speriamo che tanti scelgano la vacanza in Italia, la Romagna ha ancora molto da dare".

Tornando alla Pasqua, Fanelli conferma che i suoi tre ristoranti sono "praticamente al completo, e le prenotazioni sono iniziate prestino. Qualcuno si aggiunge, qualcuno disdice. In generale però la gente ha iniziato a programmare per tempo questi weekend di punta. I clienti vengono dai territori limitrofi come Forlì, Cesena, Ravenna o il forese oppure anche dall’Emilia, la Lombardia o la Toscana: alcuni aprono la casa in vista dell’estate, altri cercano affitti per la stagione".

Anche al bagno Saretina confermano di essere "al completo già da un po’". E pure Cinzia Pirini, alla Pescheria del Molo nel Borgomarina: "Siamo pieni già da due settimane: si preannuncia una buona Pasqua. Quest’anno i clienti hanno prenotato prima degli altri anni e sicuramente è un buon segnale. Forse questo è legato anche al fatto che la Pasqua è arrivata abbastanza presto, e molti magari andranno via più avanti. E in più è già caldo. Molto starà al meteo, che purtroppo non sembra essere buono il prossimo fine settimana: speriamo bene".

A Milano Marittima Mattia Mazzanti è il titolare dello stabilimento ’Sogno del mare’, col ristorante sulla spiaggia, oltre che dell’hotel che porta il cognome di famiglia. "Alcuni sono ospiti dell’albergo, altri vengono da fuori, ma molto varia in base al meteo perché gli spazi al coperto sono meno di quelli all’esterno – dice – e quindi sto prendendo meno prenotazioni rispetto a quella che sarebbe la capienza perché include alcuni tavoli all’aperto che in caso di pioggia poi non potrei utilizzare, rischiando di prendere più prenotazioni di quelle che posso poi soddisfare. Per il resto stiamo a vedere, Pasqua anche dal punto di vista della clientela è una giornata di facce nuove".

Sara Servadei