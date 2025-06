Pasquale ha tagliato il traguardo dei 101 anni. Festa anche per le cento primavere di Angelina

Festa lo scorso 3 giugno per i 101 anni del lughese Pasquale Pirazzoli con le famiglie dei due figli e molti amici. A portare i suoi saluti è stata la sindaca di Lugo Elena Zannoni, che ha portato in dono a Pirazzoli una pergamena, facendogli gli auguri. Pirazzoli è nato nel 1924 e ha vissuto tutta la vita a Lugo, esercitando a lungo il mestiere di muratore. Oggi è autonomo in buona parte delle attività quotidiane, tra cui prepararsi la cena e la colazione, vive a fianco della famiglia della figlia Ada, chiacchiera con tutte le persone che vanno a trovarlo e guarda molta tv, commentando i programmi e le notizie. Pirazzoli è stato sposato 65 anni con Francesca Costa, deceduta cinque anni fa, con la quale si unì in matrimonio nel 1955, dieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, che lo coinvolse come soldato. Durante la guerra venne ferito da una granata.

Il 7 giugno ha tagliato il traguardo dei cento anni l’alfonsinese Angelina Mancini. Angelina ha festeggiato per l’occasione insieme alla famiglia e ha ricevuto la visita dell’assessora Laura Beltrami, che le ha portato in dono una pergamena ricordo, come augurio di tutta la comunità alfonsinese, oltre a un piccolo presente. Nata a Roma il 7 giugno 1925, Angelina ha vissuto a Misano Monte fino al 1948, poi si è sposata con Domenico Magnani, insieme al quale si è trasferita a Longastrino e, dal 1971, ad Alfonsine. Ha lavorato nei campi come bracciante per conto terzi e da giovane era appassionata di ballo; amava molto anche viaggiare e con il marito ha visitato numerose località italiane, tornando ogni estate a Misano per le vacanze. Anche per il suo centesimo compleanno ha voluto festeggiare al mare, dove le piace passare il tempo in spiaggia giocando a carte. Le piace guardare la tv. Ha due figli, Natale e Rossana che l’aiutano nelle faccende domestiche, e una nipote, Valentina; la sua famiglia è comunque molto numerosa, con cinquanta tra nipoti e pronipoti.