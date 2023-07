Passaggi a livello chiusi Operai al lavoro da martedì Intervento da 18 milioni

Disagi in vista per la circolazione. Per consentire l’intervento da parte di Rfi di sostituzione di 15 km di binario sulla linea Ferrara-Rimini sarà necessaria la temporanea chiusura di due passaggi a livello, con deviazione del traffico stradale su itinerari alternativi opportunamente indicati. In particolare, il passaggio a livello di via della Basilica resterà chiuso dalle 7 di martedì prossimo alle 16 del 26 luglio, mentre quello di via Zuccherificio dalle 22 del 26 luglio alle 16 del 4 agosto. Previsto anche il rifacimento del manto stradale in corrispondenza delle intersezioni stradarotaia. L’intervento (da 18 milioni), che rientra fra quelli di manutenzione programmata, è necessario per garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza e affidabilità della linea.

Per consentire la realizzazione, degli interventi di rinnovo dell’infrastruttura fra le stazioni di Alfonsine e Ravenna, la Provincia di Ravenna ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione, tranne che per residenti e autorizzati, lungo la strada provinciale 24 Conventello (via Basilica) nel tratto compreso tra il chilometro 0+100 e il chilometro 0+200, in corrispondenza del passaggio a livello, come detto dalle 7 di martedì alle 16 del 26. I veicoli provenienti dalla statale 16 Adriatica con direzione di marcia Ravenna - Alfonsine e diretti a Savarna - Sant’Alberto, dalla provinciale 24 Conventello proseguiranno sulla statale 16, quindi sulla provinciale 105 Destra Senio – Molinazza, quindi sulla provinciale 24 Conventello in direzione Sant’Alberto. I veicoli provenienti dall’Adriatica con direzione di marcia Alfonsine - Ravenna e diretti a Savarna – Sant’Alberto, devieranno sulla 105 Destra Senio - Molinazza quindi sulla Conventello. I veicoli provenienti dalla Conventello con direzione di marcia Sant’Alberto - Mezzano e diretti sull’Adriatica seguiranno il percorso inverso.