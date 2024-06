Passaggio della gestione a Logiport di Grimaldi. Bissi lascia dopo 17 anni

L’incarico di amministratore del T&C, il terminal traghetti che è su via Baiona, fu dato ad Alberto Bissi nell’autunno del 2006, dopo l’incidente mortale che colpì un lavoratore portuale nella stiva di un traghetto della Tirrenia. Doveva ricoprirlo per soli sei mesi, che sono poi diventati diciassette anni. Un periodo celebrato ieri dalla comunità portuale. Con il passaggio della gestione del terminal a Logiport, società di logistica del Gruppo Grimaldi, avvenuto lo scorso mese di marzo, Bissi a 78 anni ha terminato infatti quel mandato. Amici e collaboratori, lo hanno festeggiato insieme al presidente dell’Autorità di sistema portuale Daniele Rossi, all’assessora comunale al Porto Annagiulia Randi e ad Arturo Ferraiuolo di Logiport, responsabile del terminal di Ravenna che ha in concessione dall’AdSP una banchina di circa 25mila metri quadrati e in affitto da T&C un’area di 103mila metri quadrati. Impegnato da sessant’anni nel mondo dell’autotrasporto, in particolare nella Fita Cna, Bissi ha ricordato di aver portato "la movimentazione al terminal da 26mila a 80mila rimorchi imbarcati e sbarcati sulla linea Ravenna-Brindisi-Catania, con un contributo ambientale e sociale di 96milioni di chilometri l’anno che le imprese hanno tolto dalle strade italiane". "Confidiamo diventino molti di più con l’arrivo del Gruppo Grimaldi che, a partire dai risultati di Bissi, farà crescere ulteriori opportunità" ha detto Daniele Rossi.

m.v.v.