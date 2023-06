Passaggio di consegne Lions Club Bagnacavallo, raccolta fondi per alluvionati

Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne del Lions Club Bagnacavallo tra il presidente uscente Gianni Guerra e il nuovo presidente Massimo Geminiani per l’anno 20232024.

Durante la serata il socio Manlio Martini ha consegnato al presidente la somma di tremila euro ricevuta dal titolare del ristorante Molinetto di Punta Marina, frutto di una raccolta fondi per le famiglie alluvionate di Bagnacavallo. La somma, aggiunta alle altre risorse a disposizione del club, verrà utilizzata per finanziare contributi e progetti di sostegno per le famiglie alluvionate. Alla cerimonia ha partecipato anche l’assessora Monica Poletti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.