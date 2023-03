"Passaporti e altri servizi, siamo pochi" L’allarme del sindacato di polizia Fsp

Esprime "preoccupazione" la segreteria provinciale dell’FSP Polizia di Stato di Ravenna - attraverso il segretario Caterina Durante - per il perdurare della situazione creatasi agli uffici passaporti della Questura e dei Commissariati di Lugo e Faenza, a causa delle numerosissime richieste di passaporti presentate dai cittadini. "Un fenomeno - spiega la nota - che ha visto generarsi la ’tempesta perfetta’ data dalla ripresa dei viaggi all’estero e dall’attuazione della Brexit, che ha imposto l’ingresso con il passaporto nel Regno Unito, meta di moltissimi studenti e visitatori del nostro paese". Ne è conseguito che "molti viaggiatori si sono trovati con i passaporti scaduti durante il biennio pandemico, quando molte mete estere erano precluse al turismo di massa. Il nostro personale e la stessa Amministrazione stanno compiendo sforzi importanti, con aperture straordinarie degli sportelli e turni di lavoro straordinario aumentati, ma i tempi di lavorazione delle pratiche non riescono a sostenere comunque la forte pressione sull’ufficio, ed a volte possono insorgere dei disguidi". Una situazione "emergenziale - afferma il segretario nazionale Gianni Pollastri -, che andrebbe affrontata con una aggregazione di personale in rinforzo inviato da altre sedi". La stagione estiva si sta avvicinando "e molti cittadini cercheranno svago all’estero, ma anche i nostri colleghi, al contempo, avranno il diritto di recuperare le energie spese in questi mesi con un adeguato periodo di vacanza, temiamo che il sistema sia messo ulteriormente sotto pressione con l’avvicinarsi dei periodi delle vacanze pasquali ed estive". Tra l’altro "quello non è l’unico compito che deve garantire la Polizia di Stato, soprattutto in previsione di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente intensa, soprattutto nella zona dei lidi; auspichiamo quindi che a livello centrale sia veicolato questo messaggio e che si ponga rimedio ai problemi attuali e a quelli in divenire".