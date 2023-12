’Passatelli in Bronson’, il festival inizia stasera con Daniela Pes

La prima serata del festival ’Passatelli in Bronson’ vedrà salire sul palco Daniela Pes (foto), musicista sarda che con il suo album d’esordio Spira (prodotto da Iosonouncane) ha vinto la Targa Tenco 2023 come Miglior Opera Prima e sta collezionando soldout in tutta la Penisola. Sul palco salirà poi la bresciana Miglio, vincitrice di Musica da bere 2022, che ha ottenuto la targa miglior “canzone” del contest “Ciao rassegna Lucio Dalla” organizzato da ICompany a marzo 2023; il duo elettropop Trust The Mask, ossia la musicista Elisa Dal Bianco e la cantante Vittoria Cavedon, che nel 2021 hanno vinto il 1° premio come miglior band al contest Hybrid Music del Comune di Venezia, e nel 2022 il bando dell’etichetta Bronson Recordings, grazie al quale, con una residenza artistica, hanno prodotto e inciso il loro primo album, Idiom, pubblicato nel maggio 2023; e i toscani Flame Parade, che presentano il nuovo album Cannibal Dreams (materiali Sonori), prodotto da Matilde Davoli, un viaggio – tra dream-pop e shoegaze – nella testa di chi sogna a occhi aperti, nell’esistenza del daydreamer. Domani, dalle 20.30, sarà la volta di Ibisco, Visconti, Alex Fernet, Anna Ox e Aftershow con Nikita Voguel e Trinity. Domani (dalle 15, con ingresso gratuito), esibizioni Tucci, June, Unbosco, Citrus Citrus, Krone e Slow Rush (prevendite e prenotazioni attive su Dice.Fm; costo 15 euro per le giornate di oggi e domani). Il Bronson si trova in via Cella 50, a Madonna dell’Albero. Porte dalle ore 20.30 (15 euro in prevendita). Come di consueto al festival sarà attiva la cucina con i Passatelli della tradizione e tante altre prelibatezze natalizie in un menù tutto da gustare. Sarà dunque possibile cenare tutte le sere dalle 19.30 al Bronson Cafè. Prenotazioni al 333-7879026