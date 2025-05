Passeggeri e turisti, tutti con Liverani

L’avvio dell’attività nel 1962 col noleggio di una Giulietta per un matrimonio da parte di Attilio Liverani; l’ingresso del figlio Luigi e l’estensione al trasporto merci nel 1987; l’affiliazione al Coerbus nel 1993. Sono queste le tappe salienti di Liverani Go... Happy, impresa di trasporto passeggeri di Brisighella. Oggi, la flotta è costituita da 11 veicoli, fra van minibus e minibus bus. Gli addetti sono 12, compresi i soci, ovvero Loredana Buscaroli e il marito Luigi Liverani. I servizi fissi sono molteplici, ovvero 4 linee scolastiche per il Comune di Faenza, una per il Comune di Ravenna; servizi aereoportuali Bologna-Malpensa e tutti gli aeroporti richiesti; servizi turistici per agenzie di viaggio e tour operator; servizi trasporto bagagli e biciclette con adeguato carrello bike; servizi wedding planner.

Dal 2007 ad oggi molte cose si sono evolute in Liverani Go... Happy: "L’impresa – ha spiegato Loredana Buscaroli – è cresciuta nel numero di addetti e negli investimenti, grazie anche all’aumento del comparto turistico in Italia e, nello specifico, nella nostra regione, come le crociere dal porto di Ravenna. I servizi erogati sono in aumento per l’attenzione che l’azienda pone nei riguardi delle persone con disabilità. Oltre al trasporto scolastico per studenti non autosufficienti del Comune di Faenza che svolgiamo dal 2007, entro maggio entrerà in servizio un nuovo minibus, il cui spazio sarà predisposto per 3 carrozzelle e 9 persone, per i trasporti nelle città di Ravenna, Cervia e Russi, dalle abitazioni, alle scuole, ai centri di recupero. Il servizio che ci è stato conferito dal Coerbus, in seguito ad una ‘gara’ europea".

Più in generale, il ‘trasporto persone’, sia pubblico che turistico, è – proprio in questa fase – al centro delle sfide per una mobilità sostenibile ed inclusiva: "La grave carenza di oltre 8.000 autisti in Italia – ha proseguito Loredana Buscaroli – rischia di compromettere ogni giorno i servizi rivolti agli studenti, ai lavoratori e agli anziani. Si va verso l’aumento dell’auto privata, con conseguenza di inquinamento e problemi sulla qualità della vita urbana. Questa ‘emergenza’, vogliamo trasformarla in una opportunità concreta di occupazione stabile e qualificata, per cui abbiamo messo in campo collaborazioni con agenzie per il lavoro e centri di formazione accreditati, per offrire corsi gratuiti per ottenere patenti D e CQC. La mancanza di autisti rischia di vanificare anni di sforzi per gli investimenti prodotti dalle aziende. Occorre dunque da parte nostra portare a conoscenza delle future generazioni questa professione, sempre più richiesta, ovvero la passione che anima e traina gli imprenditori per assicurare una libertà di movimento".

In questo quadro, certamente complicato, si intravedono anche nuove opportunità per Liverani Go... Happy: "Conforta, in questi ultimi anni, la crescita che ha conosciuto il consorzio Coerbus, di cui la nostra azienda fa parte. Importante è stato, per esempio, la partecipazione del consorzio al bando di gara del Comune di Ravenna sul servizio trasporti per non autosufficienti. Un servizio importante e delicato non solo per la complessità dell’utenza, ma anche per il ruolo sociale che questo servizio ha per la comunità del Ravennate. Proprio per questo, siamo consapevoli della responsabilità che la nostra azienda ha nello svolgere questo tipo di servizio e che condividiamo con altre aziende associate al Coerbus".