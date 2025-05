Passeggiata al giardino della scultura. E aperitivo alla cantina La Sabbiona

Appuntamento domani alle 16, all’agriturismo con cantina La Sabbiona (via di Oriolo 10) per una passeggiata in collina di circa un’ora. Punto d’arrivo sarà il giardino della scultura di Ivo Sassi (via san Biagio Antico 20), inserito tra le case e gli studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna, dove è in programma una visita guidata alle oltre quaranta sculture di grandi dimensioni che rientrano nel circuito del Museo all’Aperto della città di Faenza. Al centro del parco di 10.000 metri quadrati si trova anche l’abitazione del maestro, a sua volta una vera opera d’arte ideata dall’architetto Filippo Monti. Al termine del percorso guidato i partecipanti faranno ritorno a piedi all’agriturismo La Sabbiona, dove ad attenderli ci sarà un aperitivo in cantina. Per partecipare all’appuntamento (camminata, visita guidata e aperitivo) è richiesto un contributo di 25 euro. Info. e iscrizioni tel. 0546.642142.