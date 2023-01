Passeggiata alla scoperta dei luoghi più freddi

‘I giorni della merla. Alla ricerca dei luoghi più gelidi di Cervia’. E’ questo il titolo della passeggiata gratuita organizzata dall’associazione ‘Festa’, che riunisce i facilitatori dell’Ecomuseo del Sale e del Mare. Il ritrovo è domenica alle 10.30 sotto torre San Michele. Il pescatore Luciano Sartini parlerà dei giorni gelati in mare e in spiaggia. Poi, in viale Roma, il volontario Augusto Pezza illustrerà la presenza delle ghiacciaie a Cervia; insieme a lui Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta. Si parlerà poi della storia della tipografia Saporetti per arrivare al Musam, dove Vladimiro Strinati racconterà le storie sul portocanale.