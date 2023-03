Passeggiata alla scoperta dei segreti del Carnevale cervese

Inizialmente programma per fine febbraio, è stata spostata a domenica la passeggiata patrimoniale organizzata dall’associazione Festa. Il punto di ritrovo, domenica alle 10, è presso la Torre di San Michele in viale Evangelisti. La passeggiata sarà dedicata al tempo di passaggio fra Carnevale e Quaresima. Andando verso palazzo comunale, si ascolteranno le testimonianze di Massimo Carli (sulle grandi feste di Cervia), di Paolo Maraldi (sugli scherzi) e di Edda Zoffoli (sulle ricette). In palazzo municipale interverrà Cristina Poni. Info: 3343298097