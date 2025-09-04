Passeggiata della legalità. Sberleffi e pistole d’acqua, identificati i contestatori

Lo striscione ’Libertà e civiltà’ e dietro quasi cinquecento persone che camminano in silenzio. Poi, all’improvviso, le contestazioni: cori, canti e uso di pistole d’acua provenienti da una ventina di disturbatori. È successo martedì sera ai giardini Speyer, punto d’arrivo della ‘passeggiata silenziosa’, organizzata dalle chat di vicinato per supportare le forze dell’ordine e sensibilizzare contro la delinquenza.

Si tratta della seconda dopo quella del 7 luglio, entrambe molto partecipate dai cittadini. Sul posto, per garantire il proseguimento del corteo, sono intervenuti gli agenti di Polizia identificando i disturbatori per segnalare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria gli eventuali profili di responsabilità penale. Ieri, le prime reazioni della politica. Nicola Grandi, consigliere di Fratelli d’Italia, ha sottolineato: "Durante una manifestazione composta, in cui nessuno protestava contro nessuno, un gruppo di facinorosi ha ben pensato di presentarsi armato di pistole ad acqua, sparando contro i partecipanti al ritmo di ‘Bella ciao’. Il tutto apostrofandoli come ‘fascisti’, cercando scontro e delegittimazione, tentando, goffamente ma con evidente aggressività, di trasformare un momento di riflessione in un ring". "È grave – continua – perché rappresenta l’incapacità di alcuni di accettare che ci si possa mobilitare in nome della libertà, dello stato, delle sue leggi, di chi intende farle rispettare o semplicemente che la si pensi in maniera diversa. Se le parti fossero state invertite, si parlerebbe di squadrismo. E invece? Silenzio. Un’aggressione al principio stesso di convivenza democratica, che lascia una ferita aperta nel cuore della nostra città e su cui sarebbe interessante conoscere il punto di vista del nostro sindaco. O cosa ne pensa il suo vice, ammesso e non concesso che, oltre alle deleghe di facciata, gli venga concessa la possibilità di esprimersi", ha concluso. Sull’accaduto è intervenuto anche Gianfranco Spadoni di consigliere di Lega-Lista per Ravenna: "È apparsa fuori luogo, con chiare tendenze antidemocratiche, la palese intolleranza fatta da un piccolo gruppo di persone, probabilmente senza autorizzazione, che hanno deliberatamente assunto un atteggiamento di provocazione davanti a una manifestazione pacifica. Voglio stigmatizzare questo episodio, ma occorre prendere coscienza che Ravenna non è più quella città sicura e vivibile di un tempo. Ci aspettiamo una reazione".

Lucia Bonatesta