’Passeggiate tra i chiostri’ in biblioteca

Alla Classense tornano le ’Passeggiate tra i chiostri’, ciclo di visite guidate gratuite per esplorare l’edificio monumentale che ospita la storica biblioteca. Il primo appuntamento è per sabato 3 maggio alle 11 e sarà possibile scoprire alcuni degli spazi più suggestivi e significativi, tra cui la sala Dantesca, i Chiostri monumentali, la sala del Mosaico e il corridoio grande, dove si potrà ammirare la grande carta di Ravenna realizzata a mano da Gaetano Savini nel 1903. Seguiranno altre visite il 15 maggio alle 17, il 24 maggio alle 11 (che sarà anche in lis, la lingua italiana dei segni), il 29 maggio alle 17, il 7 giugno alle 11 e il 12 giugno alle 17. Potranno partecipare fino a 25 persone per turno, è necessario prenotare chiamando 0544 482112 (da martedì a sabato dalle 9 alle 19) o compilando un form sul sito della Classense.