‘Passi-Ultreya’, omaggio al teatro itinerante

Alla Bottega dello sguardo di via Farini 23 a Bagnacavallo oggi alle 21 è in programma l’incontro ‘Passi - Ultreya’ dedicato alla memoria e alla ripartenza, a venticinque anni dall’esperienza teatrale itinerante lungo la via Francigena. Il pubblico sarà coinvolto in una serata di narrazione e ascolto, un’occasione per "riattivare un movimento interiore, ripensare il tempo del viaggio e gettare le basi per nuove tappe di riflessione e condivisione". L’evento è ideato da Paola Bigatto e Renata M. Molinari, già curatrici del progetto originale del 2000. In quell’occasione, un gruppo di donne – attrici, cantanti, drammaturghe – percorse a piedi il tratto dal Po a Roma in trentacinque giorni, dando vita a una forma di drammaturgia in cammino. Ingresso libero.