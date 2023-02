Passo avanti per realizzare la nuova velostazione

Al via la procedura di affidamento dei lavori per la realizzazione della velostazione di Castel Bolognese. La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, tra le sue priorità ha una serie di azioni di mobilità sostenibile per il territorio che contribuiscano alla definizione di un network ciclabile per facilitare il collegamento tra le vallate del Senio e del Lamone con le stazioni di Castel Bolognese e Faenza oltre che per il completamento della pista ciclabile a lato della via Emilia che collegherà, nei prossimi anni, le due città. I progetti individuano aree strategiche che possano ospitare questo network; tra queste anche quella della stazione ferroviaria di Castel Bolognese dove si prevede la costruzione di una ciclo-stazione che metta a disposizione servizi smart e ricariche elettriche per i mezzi a due ruote, un hub adatto sia a favorire l’uso della bicicletta, anche per escursioni in collina, sia come parcheggio scambiatore per l’utilizzo del treno.

In quest’ottica il Comune di Castel Bolognese, attraverso l’Unione ha presentato domanda alla Regione per l’assegnazione di un finanziamento per il progetto denominato ‘Smart Mobility Network – Hub Valle Senio: velostazione stazione FS di Castel Bolognese’, il cui importo complessivo ammonta a 235mila euro; il contributo arrivato da viale Aldo Moro è stato di poco meno di 60mila euro. La Giunta di Castel Bolognese a luglio dello scorso anno ha approvato il progetto definitivo e con questa delibera, pubblicata sull’albo pretorio dell’Unione, si passerà ora all’individuazione della ditta per la realizzazione della velostazione.