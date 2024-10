"Passo da casa mia ma sarà demolita"

Daniele Fenati, pensionato di 65 anni, racconta che "metà della mia casa non c’è più. Mia moglie ed io siamo ospiti di una sua cugina che abita a 50 chilometri da qui. Ma ogni giorno io torno a Traversara. Qui c’è la mia casa. Al piano terra non ho recuperato nulla, ma al primo c’è ancora qualcosa. Quando mi servono oggetti o abiti, entro per prenderli insieme a un vigile del fuoco perché la casa è a rischio di crollo e prima o poi la butteranno giù. È una cosa che mi ha colpito profondamente. Avevo finito di sistemare il piano terra a novembre, dopo le alluvioni del maggio del 2023. Viviamo nell’incertezza e si vive male, anzi, malissimo. Qua, ancora, non decide niente nessuno".