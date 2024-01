Passogatto, ieri pomeriggio un’auto a fuoco sulla provinciale Palazzina

Nel primo pomeriggio di ieri, lungo la provinciale 77 Palazzina vicino a Passogatto, un incendio, le cui cause sono tuttora in corso di accertamento, ha ridotto a una carcassa una Fiat Punto. Alla guida dell’auto c’era un pensionato che non ha per fortuna riportato conseguenze fisiche.

L’uomo intorno alle 14.30 stava percorrendo la provinciale con direzione di marcia Passogatto-Lavezzola. Giunto a circa 150 metri dall’intersezione con via Bastia secondo una prima ricostruzione la vettura, alimentata a metano, si è arrestata di colpo. L’uomo ha provato a riavviarla, ma a quel punto dal cofano sono partite le prime fiamme. Il suo tentativo di estinguerle con l’ausilio di stracci non ha sortito gli effetti sperati. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Lugo, che hanno ‘sparato’ centinaia di litri d’acqua per spegnere la vettura, andata ovviamente completamente distrutta. Gli stessi pompieri hanno delimitato l’area, chiudendo per alcune decine di minuti un tratto della strada.

