"Pasta e prodotti da forno alle stelle Ma i rincari sono ingiustificati"

Paolo De Lorenzi (nella foto), titolare dei Conad Galilei Superstore e la Fontana di Ravenna, i dati statistici nazionali rispecchiano l’inflazione?

"Purtroppo, sì. L’attesa frenata ancora non c’è stata, però la corsa è rallentata. Dobbiamo essere ottimisti. Secondo alcuni esperti, salvo imprevisti, potremmo arrivare al 3-2% di inflazione entro fine 2023. Speriamo in queste prospettive migliorative affinché le persone possano mantenere il potere d’acquisto".

Quali prodotti alimentari hanno i rincari più ingiustificati?

"Senza dubbio la pasta e gran parte dei prodotti da forno. Il pane non ha avuto grossi scossoni dopo l’aumento dell’anno scorso. Sono molto stupito, invece, della tendenza delle grandi industrie a incrementare ancora i costi della pasta o di biscotti, merendine e altri prodotti da forno, perché non ve n’è motivo. Incrementi, fra l’altro, che variano dal 7-8% fino al 10%. Per fortuna ci sono tanti nostri mulini locali che non variano i prezzi".

Può spiegare meglio perché non ve né motivo?

"Anche i grandi eventi internazionali, come la guerra in Ucraina a cui spesso si faceva riferimento, ormai non hanno più peso al riguardo. Certo sono aumentati i prezzi degli imballi, mentre costi legati all’energia sono finalmente tornati normali. Perché dunque continuare al rialzo?".

Qual è la tendenza nel settore della carne?

"Per la carne di bovino si sono registrati ancora alcuni aumenti, mentre per la carne bianca tipo pollo e tacchino finalmente si sta va verso la diminuzione. In proporzione, questo era stato il rialzo che più aveva infastidito".

Cosa dire poi della frutta e della verdura?

"Malgrado l’alluvione in Romagna, abbiamo sempre avuto un buon assortimento perché ci riforniamo spesso al sud. Però è innegabile che, in generale, questa sia stata una produzione meno fortunata con una minore disponibilità di prodotto rispetto all’alta richiesta. E questo, inevitabilmente, ha fatto salire i prezzi del 10-15% rispetto al 2022. Prezzi che cambiano giornalmente in reparto a seconda delle fluttuazioni del mercato".

Con il caldo in estate, il gelato è particolarmente apprezzato. Cosa dire al riguardo?

"Per fortuna ci sono sempre le promozioni. Però in media gli aumenti sono stati del 6-8%".

La gente fa più attenzione a ciò che compra?

"Sì. Compra meno, anzitutto. La spesa è più oculata. Per risparmiare un po’, poi, si rinuncia al grande marchio che inevitabilmente ha costi più elevati legati alla commercializzazione. Da parte nostra abbiamo notato un aumento nell’acquisto di prodotti a nostro marchio".

rob. bez.