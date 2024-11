Patente a crediti: disponibile il modulo per l’istanza di rettifica

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile il modulo necessario per presentare

l’istanza di rettifica dei dati trasmessi per la patente a crediti. Modulo e istruzioni per la compilazione e trasmissione sono disponibili anche sul sito www.confartigianato.ra.it.

Confartigianato ricorda alle aziende ed ai lavoratori autonomi che hanno effettuato la Pec per poter operare da subito in cantiere, di effettuare quanto prima la richiesta di Patente a Crediti nel Portale dell’Ispettorato del Lavoro. Ieri, infatti, la Pec ha cessato la sua validità e da oggi, per entrare in cantiere l’unico documento valido è la ricevuta della richiesta di patente del Portale Inl.