Patente a crediti nei cantieri, lunedì l’incontro

Lunedì 9 settembre alle 18.30 ci sarà il terzo ed ultimo incontro promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna per illustrare i contenuti della normativa che prevede l’obbligo della patente di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri mobili e temporanei. L’incontro si svolgerà nella sede provinciale di Confartigianato di Ravenna (viale Berlinguer, 8).

L’obbligo di possesso della patente entrerà in vigore da martedì 1 ottobre e riguarderà tutte le imprese edili, incluse quelle artigianali, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini e pavimentatori. Sono invece esenti dall’obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III, oltre coloro che effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, tramite un portale digitale, previa autocertificazione di determinati requisiti resa dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedente. Sarà poi soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo. Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro e all’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.