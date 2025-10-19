"Patenti ritirate dopo test droghe. Ma è risultato tutto negativo"

"Ho 66 anni e ho cominciato presto a lavorare. Ne ho viste di tutti i colori ma una roba così, mai". Massimo Lucchi è titolare di una concessionaria d’auto con officina a Faenza. La disavventura burocratica che ha vissuto, riguarda in un certo senso le automobili anche se non il suo lavoro. Nella fattispecie la patente, sua e di suo figlio: ritirate per una decina di giorni a causa della positività restituita all’accertamento preliminare sugli stupefacenti poi sconfessato dalle analisi di laboratorio.

Tutto è accaduto il 30 agosto scorso. "Stavo dormendo – racconta Lucchi – quando alle 4 di mattina mi suona il telefono: è mio figlio, lo ha fermato la polizia all’uscita del casello di Forlì dell’autostrada". Come spesso accade in questi casi specie in periodo di movida estiva, gli agenti eseguono il test alcolemico che "risulta zero. Poi eseguono quello per le droghe con tamponi". E "risulta positivo con ritiro temporaneo della patente in attesa di analisi che verranno eseguite a Roma".

Intanto il padre decide di recarsi subito sul posto "per recuperare l’automobile". E a quel punto, parlando con un ispettore di polizia, "mi offro volontario per provare che il test" sicuro del fatto che non sia "attendibile sia per me che mio figlio". In quel frangente nota che "chi esegue i prelievi, non usa guanti maneggiando campioni di prelievo": cova insomma il sospetto di una possibile contaminazione, certo non con droghe ma con sostanze, tipo medicinali, in grado di inficiare il test. In ogni caso "risulto positivo: stesso risultato di mio figlio". Per una sorta di ulteriore verifica, chiede invano a uno dei nove agenti presenti di sottoporsi al test. "Premetto di non avere mai fatto uso di stupefacenti nella mia vita; inoltre sono quindici anni che non fumo più tabacco".

Di fatto "dopo poche ore eseguiamo a pagamento analisi legali con prelievo delle urine per tutti gli stupefacenti: per dimostrare la nostra buona fede: i primi risultati sono tutti negativi". Nel frattempo scatta lo stesso l’iter previsto per la possibile guida sotto effetto di droghe: l’uomo deve nominare un proprio legale di fiducia (l’avvocato Guido Maffuccini).

I risultati delle analisi fatte alla Synlab con prelievo eseguito poco prima delle 14 di quella stessa giornata, però parlano chiaro sia per padre che per figlio: tutto negativo. E della lista fanno parte cannabinoidi, metadone, amfetamine, ecstasy, cocaina e oppiacei. La patente verrà riconsegnata una decina di giorni dopo (esattamente l’8 settembre) in ragione del "risultato delle analisi al centro di Roma: tutto negativo".

In generale l’accertamento preliminare sugli stupefacenti è un controllo rapido effettuato dalle forze dell’ordine, solitamente tramite un test salivare non invasivo (drogometro), per verificare la presenza di droghe nel conducente. Se il test risulta positivo, viene disposta l’immediata sospensione della patente in attesa dei successivi accertamenti tossicologici di conferma su sangue o urine. Sono stati documentati casi di falsi positivi legati all’interferenza di farmaci, cibi o integratori.