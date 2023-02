Patentino F-Gas, nel 2023 prima scadenza I corsi per il rinnovo

Nel 2023 scadranno i 10 anni dei primi ’patentini frigorista’ per le persone rilasciati nel 2013 per cui è necessario, per chi ne è in possesso, procedure al rinnovo entro la scadenza riportata sul documento. Il rinnovo deve avvenire entro 6 mesi precedenti la scadenza dei 10 anni. Il patentino FGAS per la manipolazione dei gas fluorurati è obbligatorio per esercitare regolarmente la professione dell’installatore e manutentore. FORMart, l’ente di formazione del Sistema Confartigianato organizza questi corsi, sia per il primo rilascio che per i necessari rinnovi. Ulteriori info sul sito di Confartigianato www.confartigianato.ra.it. In alternativa è possibile contattare FORMart Ravenna: tel. 0544-479811.