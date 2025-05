’Paternal leave’ al Cinemacity. In sala l’attore Luca Marinelli

Verrà proiettato in anteprima questa sera alle 20.30, alla multisala Cinemacity, dove appena aperte le prevendite sono stati venduti quasi 500 biglietti, e domani al Cinedream di Faenza (20.20), il film ‘Paternal Leave’, della regista tedesca Alissa Jung. La pellicola è interpretata da Luca Marinelli, acclamato interprete di Mussolini nella serie diretta da Joe Wright e tratta dalla monumentale opera di Scurati.

La regista e l’attore saranno presenti in sala per introdurre la pellicola girata lo scorso anno tra Ravenna, Marina Romea, Casal Borsetti, Cervia, Comacchio e Argenta. Scritto e diretto da Jung che è anche la moglie di Marinelli, il film racconta del viaggio di un’adolescente tedesca, interpretata da Juli Grabenhenrich che, sola e arrabbiata, decide di andare sulla riviera romagnola per conoscere il padre biologico che non ha mai visto e che vive in Italia. Il loro è un incontro carico di emozioni, rabbia, paura, goffaggini tra due persone che non sanno come rapportarsi l’uno con l’altra. Il film indaga il rapporto padre-figlia attraverso la storia di due perfetti estranei, uniti però da legami genetici, codici sociali e da una mancanza comune. È un film sull’essere umano, sull’amore, sulla famiglia, ma soprattutto sull’essere onesti con se stessi.

Lo sfondo di questa storia malinconica che, a tratti, strappa anche qualche piccola risata, è la Riviera romagnola in inverno, quando la nebbia e il grigiore la rendono quasi surreale, un paesaggio ai limiti del fiabesco. Le riprese sono state effettuate a inizio 2024, in molti casi sulla spiaggia. E infatti non pochi ravennati si sono imbattuti nella troupe al lavoro.

Il titolo, ‘Paternal Leave’, può essere tradotto come congedo parentale, più che paternità. E’ interpretato anche da Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi, Joy Falletti Cardillo, oltre che da Marinelli e Grabenhenrich. Si tratta di una coproduzione Italia e Germania, una produzione The Match Factory & Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso la Emilia-Romagna Film Commission. Info e biglietti e per la proiezione a Cinemacity: https://store.cinemacityravenna.it/anteprima-paternal-leave/; info e biglietti per la proiezione al Cinedream di Faenza: 0546646033, www.cinedream.it e tramite ap.

a.cor.