Patrimonio da un milione di euro. Sequestro annullato, beni restituiti

Di quella misura di sorveglianza speciale per cinque anni, facevano parte anche l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e soprattutto il sequestro di diversi beni ai fini di confisca. Dentro c’erano quattro intere unità immobiliari (una nel Salernitano, una a Conselice e due a Lugo). E poi ancora diversi veicoli come 10 autocarri, un rimorchio, una vettura, due trattori. Quindi l’intero capitale sociale di una srsl e l’intero patrimonio di una società cooperativa. Il tribunale di Bologna (sezione misure di prevenzione) ha ora ribaltato la decisione rigettando la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale e revocando il sequestro con restituzione dei beni per un valore di circa un milione di euro.

Protagonista della vicenda è Alfonso Leone, 70enne di origine salernitana residente a San Bernardino di Lugo e difeso dagli avvocati Lorenzo Valgimigli ed Enrico Ferri. Il provvedimento era scattato nel dicembre 2022 dal tribunale bolognese su istanza della procura ravennate. In quel momento il 70enne si trovava in carcere a Ferrara (da giugno è in detenzione domiciliare). A dare esecuzione alla misura, erano state le Fiamme Gialle della Tenenza lughese. In particolare Leone, titolare di una ditta di noleggio autogrù e vendita all’ingrosso di automezzi, era stato inquadrato come "socialmente pericoloso" in quanto gravato da reiterate condanne per furto, ricettazione e frode fiscale. C’erano poi diversi carichi giudiziari ancora pendenti per truffa, rapina, ricettazione e frode fiscale. Gli approfondimenti investigativi avevano puntato un faro sui beni accumulati negli anni dal 70enne in misura ritenuta sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati: un quadro che aveva consentito l’applicazione del sequestro sulla base della normativa antimafia. Gli inquirenti avevano inoltre ricondotto a Leone anche beni ceduti alla compagna per evitare l’applicazione proprio della normativa.

Secondo il ricorso della difesa, Loene non poteva invece essere considerato soggetto socialmente pericoloso in quanto aveva "posto in essere attività criminose a matrice lucrogenetica solo occasionalmente". In quanto a truffe, ricettazioni e false dichiarazioni, avevano costituito "solo eventi accidentali ed economicamente irrilevanti se parametrati all’attività economica complessivamente considerata". E poi mancava l’attualità della pericolosità dato che ha ancora una decina di anni da espiare. Sulla sproporzione dei guadagni quantificata dalla accusa in 2,5 milioni, dalla consulenza era infine emersa che si era concentrata in periodo limitato e per somme modeste (150 mila euro). E che gli acquisti erano giustificati da donazioni. Sulla base di questi presupposti, il tribunale ha annullato la misura.