Per gli amanti della cultura e dell’arte, si apre oggi un ricco fine settimana grazie alle ‘Giornate europee del patrimonio’, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea. A Ravenna, tra oggi e domani, il Polo Museale Emilia Romagna e la Soprintendenza di Ravenna propongono alcune iniziative importanti e aperture straordinarie (con accessi contingentati).

Eccezionalmente sarà aperto il battistero degli Ariani oggi e domani dalle 15 alle 19, con visita guidata con l’architetto Serena Cillani oggi alle 17.45. Questa mattina dalle 9.30 alle 13.30, invece, si potrà visitare il Palazzo di Teodorico, dove si terranno anche tre visite guidate a cura di Paola Novata con inizio alle 9.30, 10.45 e 12. L’area archeologica dell’ex chiesa di Santa Croce in via Galla Placidia, di solito chiusa al pubblico, aprirà oggi per un visita guidata straordinaria (con inizio elle 14.45, 16 e 17.15) a cura di Massimo Sericola di Sabap Ravenna. Oltre al racconto del patrimonio archeologico conservato in una delle aree principali del centro storico, si parlerà della gestione, conservazione e restauro del sito. Da segnalare anche che il Museo Nazionale sarà a ingresso libero a 1 euro fino alle 23 (su prenotazione). Per l’occasione sono in programma alle 21 il concerto ‘Fiori Musicali Anno 2 – Azione di recupero 1’ a cura dell’Istituto superiore di Studi musicali ‘Verdi’ e alle 22 una visita guidata a cura del direttore Emanuela Fiori, intitolata ‘Gli affreschi di Pietro e Dante. L’alba del Trecento a Ravenna’.

Apertura e visite guidate anche al mausoleo di Tedorico (ingresso speciale a 1 euro), con ‘Racconti illumina-n-ti. Scenografie di luci e narrazioni’ con il direttore Sandra Manara e Paola Novara. Ecco il programma: alle 20.30 ‘Re Teodorico’; alle 21.30 ‘Architettura del Mausoleo’: alle 22.30 ‘Leggende e miti’. Domani, infine, proseguirà l’apertura del Palazzo di Teodorico e del battistero degli Ariani dalle 15 alle 19. A Faenza, grande protagonista è Palazzo Milzetti, aperto oggi dalle 19 alle 22, dove si terrà il concerto del quartetto d’archi La Toscanini ‘All’ombra del melodramma’ e domani dalle 12.30 alle 18.30, con la visita guidata ‘Scopri il tuo museo!’ alle 14.30 e 16.30, organizzata dai Servizi Educativi del museo. A Russi, domenica, apertura straordinaria della Villa Romana dalle 9 alle 19 e visite guidate al cimitero di via IV Novembre dalle 15 alle 16.30, mentre a Castel Bolognese del Museo Civico con visite guidate alla collezione, domani dalle 10 alle 12. Infine a Cervia, i facilitatori dell’Associazione Festa organizzano domani, con partenza alle 10.30, una passeggiata dalla torre di San Michele alla Darsena.