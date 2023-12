Patrona dei marinai, messa a S.Maria delle Grazie. Ricci Petitoni: "Siamo uniti da solidi valori"

In occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei marinai, i lughesi parteciperanno oggi alle ore 11 a una funzione religiosa presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Lugo, per celebrare la ricorrenza. "Lo stretto legame che unisce tutta la famiglia marinara è più forte delle avversità – spiega Giovanni Ricci Petitoni presidente del Gruppo Amni lughese –. La condivisione dei valori trasmessi durante il servizio in armi sul mare è il logico presupposto che porta i marinai a mantenersi in contatto e a vivere gratificanti momenti aggregativi".

Il Gruppo Marinai di Lugo è uno dei più antichi d’Italia. Sempre e in ogni luogo i marinai cittadini si sono fatti stimare e benvolere. A partire dall’eroico Miraglia, Tenente di Vascello pilota di idrovolanti durante la Grande Guerra, all’Ammiraglio Longanesi Cattani (nato a Bagnacavallo) prestigioso comandante di sommergibili in Atlantico durante la Seconda guerra mondiale e naturalmente anche tutti gli altri, noti e meno noti, che hanno scelto di servire il loro Paese sul mare, scrivendo pagine di storia fatte di sacrificio e spirito di servizio.

"E’ proprio – conclude Ricci Petitoni – questa lunga linea blu che porta ancora oggi i marinai a ritrovarsi per testimoniare il valore di chi li ha preceduti, il cui ricordo è affidato alle presenti generazioni. Noi in occasione di Santa Barbara ricorderemo Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina durante la Seconda guerra mondiale a cui recentemente è stato anche dedicato un film di successo".

Daniele Filippi