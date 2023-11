Patrono, tra concerti, messe e ’Corrida’

Torna l’antica festa del Patrono di Cervia, San Paterniano, un’occasione per riscoprire le varie anime che compongono la comunità cervese e riscoprire tradizioni che rischiano di andare perdute. Le solennità del patrono con il triduo da domani a venerdì, con appuntamento alle 17.30, per il santo rosario, e alle 18, per la santa messa, entrambi nella chiesa di Santa Maria del Suffragio. Sabato si prosegue alle 20.45 in piazza Garibaldi davanti al Duomo con il concerto del coro ‘Cervia Gospel Choir’. Domenica alle ore 20.30, presso il Teatro Cinema Sarti, è confermata la celebre "Corrida" di San Paterniano, un appuntamento dedicato a coraggiosi artisti e non-artisti in erba per strappare sorrisi agli spettatori. Appuntamento che in tanti aspettano con ansia. La serata è con ingresso a offerta libera e sono ammessi fischietti, campanelli, trombette e tanta voglia di ridere e divertirsi.

Prima della serata, alle 19, nel cortile del Teatro Cinema Sarti, è in programma l’apericena benefico a favore della squadra dei Cerviaman. La serata è organizzata in collaborazione con il gruppo ‘Sei di Cervia Se…’. Lunedi, giorno di San Paterniano, in Duomo, alle ore 18, ci sarà la santa messa solenne presieduta da Mons. Alberto Brunelli, vicario generale Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e concelebrata dai sacerdoti del Vicariato. Nel 1960, in occasione della ricorrenza dei 1.600 anni dalla morte del santo, fu effettuata una ricognizione delle reliquie e il vescovo di Fano, Vincenzo del Signore, volle donare alla cattedrale di Cervia una reliquia del patrono: un osso del braccio. La comunità cervese, guidata da Mons. Leone Maldini, accolse il dono della reliquia con grande rilievo e partecipazione di popolo con un’accoglienza solenne il 12 novembre 1960.

i.b.