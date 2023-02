Pattavina e Bargilli fra le trame di Pirandello

Una ironica, moderna, divertente, umoristica, spiritosa e istrionica versione teatrale del capolavoro di Luigi Pirandello: il suo romanzo per antonomasia. Pubblicato nel 1925 a puntate, in versione definitiva l’anno dopo, ma iniziato nel decennio precedente, ’Uno, nessuno e centomila’, l’ultimo romanzo di Luigi Pirandello, è la summa del suo pensiero, della sua sterminata riflessione sull’essere e sull’apparire, sulla società e l’individuo, sulla natura e la forma, che approda sul palcoscenico del teatro comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia.

Appuntamento stasera e domani alle 21, con la regia di Antonello Capodici e l’interpretazione di Pippo Pattavina e Marianella Bargilli. Una sola attrice – il ’femminile’, mutevole, soggiogante, oscuro ed ambiguo, di Marianella Bargilli, inquieta ed inquietante – interpreta sia la moglie Dida che la ’quasi amante’ Maria Rosa, provocantemente ingenua, in maniera speculare, costretta com’è nel suo disturbo ’evitante’. E non tragga in inganno la struttura tradizionale del romanzo d’origine: sì che ribolle delle stesse ferocie familiari che hanno reso l’autore, l’intelligenza più acuta, crudele, definitiva di tutto il Novecento. Pirandello, infatti, descrive, in realtà, dei sintomi. Scopre una vasta rete di disturbi e nevrosi, epitome di un più ampio malessere, che contagia le società moderne come, tutt’oggi, le intendiamo.

