Patteggia due anni ed è libero il negoziante del centro trovato con la droga

Ha patteggiato due anni il commerciante di origine marocchina arrestato l’altra mattina dai carabinieri della stazione di Faenza Borgo Urbecco e della aliquota radiomobile della locale compagnia. L’uomo, 34 anni, era accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il negoziante, gestore di un negozio etnico nel centro storico di Faenza, era stato arrestato dopo che i militari, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Padova, avevano scoperto un discreto giro di stupefacenti suo esercizio commerciale e nella sua abitazione.

Durante la perquisizione, i militari avevano trovato 270 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina confezionata in dosi pronte per lo spaccio e altri 5 grammi di hashish. L’uomo aveva cercato di reagire, tentando di aggredire i carabinieri, ma era stato prontamente bloccato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in tribunale.

Il negoziante, difeso dall’avvocato Carlo Benini, ieri mattina ha patteggiato una pena di due anni ed è tornato in libertà, senza l’applicazione di misure cautelari. L’operazione ha rappresentato un significativo intervento contro il traffico di stupefacenti nella zona di Faenza.