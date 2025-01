Patteggia lo stalker in carrozzina: "Spero sia la fine di un incubo"

Messaggi, telefonate, appostamenti e pedinamenti. Con una particolarità: l’uomo li ha realizzati sulla ex compagna, di qualche anno più giovane di lui, usando la carrozzina sulla quale è costretto da quasi quarant’anni a causa di un grave incidente stradale. Una carrozzina a motore che non gli ha impedito di portare avanti gli atti persecutori sulla ex.

Per quelle accuse ieri mattina in tribunale a Ravenna un sessantacinquenne con un passato da sportivo, difeso dall’avvocato Enrico Ferri, ha patteggiato una pena (sospesa) a un anno e otto mesi, dopo avere risarcito il danno e, come prevede la legge, l’obbligo di frequentare un corso anti violenza.

L’uomo era stato arrestato a marzo dello scorso anno dagli agenti del Commissariato di Faenza con l’accusa di stalking, finendo poi ai domiciliari, e aveva riconosciuto gli addebiti. "Spero che l’incubo sia davvero finito", è stato il commento della vittima una volta saputo del patteggiamento di ieri.

L’imputato davanti al gip Andrea Galanti per l’udienza di convalida, nel marzo dello scorso anno, aveva scelto di parlare pur senza sconfessare le verifiche coordinate dal pm Angela Scorza. L’uomo aveva ammesso di essere stato particolarmente insistente, di avere forse talvolta esagerato: il suo intento, a proprio dire, sarebbe stato quello di recuperare il rapporto con la ex compagna, con la quale era stato per diverso tempo.

Si era, infine, detto rammaricato per quanto accaduto. I suoi atteggiamenti avevano però indotto uno stato di ansia e inquietudine nella donna la quale, ormai esausta, aveva così deciso di denunciarlo: e quando lui si è ripresentato, era scattato l’arresto. Ma quella della ex compagna non è la prima denuncia per stalking nei confronti del sessantacinquenne: in precedenza l’uomo era stato denunciato da un’altra donna, sempre per stalking, ricevendo l’ammonimento del questore. La querela, però, in quest’ultimo caso era stata poi ritirata, non lasciando procedimenti pendenti a carico del sessantacinquenne.