Pattinaggio corsa, vola la Nuova Rinascita

La Nuova Rinascita di Ravenna protagonista ai campionati regionali indoor di Imola. Tra i Giovanissimi, Sara Bassetti ha vinto la gara di destrezza ed è arrivata seconda nella gara dei 2 giri e 8 giri in linea. Sempre nella stessa categoria, Greta Baldas ha vinto gara degli 8 giri ed ha chiuso terza nei 2 giri in linea. Negli Esordienti, Sofia Savini (categoria R12) ha conquistato il titolo regionale nei 200m in linea e si è classificata seconda nella gara 2000m. Nella categoria Ragazzi, Cristiano Rossini e Giacomo Bassetti hanno vinto rispettivamente nei 3000m in linea e nei 300m sprint, diventando campioni regionali. Buona prova anche per Alice Tramontani, Allievi, seconda nei 300m e terza nella 3000m a punti. Soddisfazioni anche per Mia Giachi, Alessandro Tellarini, Bianca delle Monache, Camilla Tramontani e Sara Piredda.