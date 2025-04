Pattugliamento notturno in pineta: "Segnalati bivacchi e rifiuti in giro"

La pineta di Cervia e Milano Marittima in sicurezza anche durante la notte. Anche quest’anno è confermato il servizio di sicurezza nella pineta di Cervia e Milano Marittima con un pattugliamento tra le 19 e le 5 di mattina. Data la peculiarità del territorio cervese, col vasto territorio boscato nella fascia costiera vicino a zone densamente urbanizzate e particolarmente vulnerabili, l’amministrazione comunale ha sempre affiancato un proprio servizio di avvistamento incendi boschivi, affidandone l’esecuzione all’associazione di volontariato di protezione civile Lance Cb Cervia. Il servizio prevede la presenza di volontari per l’avvistamento e lo spegnimento di incendi boschivi, nella pineta tutti i giorni dalle 13 alle 19. Già dal 2022 però, a seguito di diversi episodi di innesco di incendio doloso, il servizio di avvistamento con conclusione alle 19 - coincidente con l’orario di interdizione al pubblico dell’accesso alla pineta - è stato valutato non sufficiente a garantire la sicurezza e il presidio dell’area e pertanto, nel periodo di maggiore criticità, è stato disposto un servizio integrativo di monitoraggio della pineta, svolto dalle 19 alle 5. Anche la mattina è coperta dall’attività di controllo tramite la polizia locale e il servizio verde del comune. Durante la notte, quindi, in cui il buio potrebbe essere complice di attività illecite, entrerà in servizio il pattugliamento che, negli scorsi anni, ha già dato buoni risultati.

Come spiegano, infatti, dall’unità protezione civile del comune di Cervia "la ditta di vigilanza che opererà durante la notte girerà come mezzi idonei e gli operatori controlleranno, oltre agli incendi o principi di incendi, che sia tutto sotto controllo. Saranno quindi segnalate tutte le situazioni critiche o atti vandalici in generale. Negli scorsi anni, comunque, le principali segnalazioni hanno riguardato abbandono di rifiuti, raggruppamenti di persone e bivacchi". Insomma, la pineta continua a essere monitorata anche durante la notte tramite un pattugliamento apposito che inizierà il 13 giugno e terminerà il 7 settembre. Il contratto avrà la durata del triennio 2025-2027 per una cifra complessiva di poco più di 90mila euro messi a bilancio dall’amministrazione comunale. Il servizio consisterà quindi nello svolgimento di attività di vigilanza nella pineta di Cervia – Milano Marittima, in particolare alla ditta che verrà individuata si richiede un pattugliamento continuativo dei principali sentieri carrabili della pineta e delle strade perimetrali. In base all’attuale regolamento del verde, durante tutto l’anno l’accesso e il transito a piedi sono consentiti dall’alba al tramonto. L’accesso e il transito in bicicletta e specificamente in mountain-bike sono consentiti su tutti i sentieri della pineta di Cervia ed esclusivamente sui sentieri del Pero, del Nespolo della Quercia, del Prugno, delle More e dell’Acacia all’interno della pineta di Milano Marittima. Sugli altri sentieri il transito è consentito solamente al personale del Comune o di imprese o a persone incaricate o autorizzate dal Comune stesso per motivi di servizio, di lavoro o d vigilanza. L’accesso e il transito con mezzi motorizzati sono vietati su tutti i sentieri durante tutto l’anno.

Ilaria Bedeschi