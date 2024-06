"Pattuglie a cavallo in forma stabile"

"Ritengo che sarebbe bello poter istituzionalizzare tale servizio, quantomeno nei mesi estivi". Il vicesindaco Eugenio Fusignani fa riferimento alla possibilità di dotare "la nostra Polizia Locale di un reparto a cavallo, che le normative regionali in matteria di sicurezza non escludono, per i servizi nel centro coi suoi monumenti, parchi e giardini, e nei tanti luoghi di pregio naturalistico, come valli, marine e pinete". La spunto viene dato dal servizio che in questi giorni sta effettuando in città (e non per la prima volta) la Polizia di Stato, con pattuglie a cavallo provenienti da Milano. Un servizio che "i cittadini ravennati e i turisti stanno apprezzando moltissimo", perché "aumenta il senso di sicurezza".