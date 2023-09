Patty Pravo e Dante. Stasera si premia l’artista

"Coraggiosa, libera e impenitente". Così Prospettiva Dante definisce Patty Pravo, l’artista a cui stasera al teatro Alighieri verrà consegnato il ’premio Parole e Musica’. Per l’occasione la cantante si esibirà in alcuni dei suoi successi più celebri. Prosegue così oggi la 12esima edizione del festival dantesco, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il sostegno della direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, il cui titolo è "Mentre che la speranza ha fior del verde". Tre gli appuntamenti per la giornata di oggi, tutti a ingresso libero.

Alle 17 alla Tomba di Dante si inizia con un grande classico: la lettura quotidiana della Commedia, affidata ad Amerigo Fontani. Seguirà l’incontro con Carmine Abate, scrittore di etnia arbëreshë (italo-albanese) vincitore del premio Campiello nel 2012 e in lista per il premio Strega nel 2022, che parlerà dell’esperienza dell’esule. La tessitura musicale è affidata all’Ensemble Mosaici Sonori (Matteo Salerno al flauto, Luigi Lidonnici all’oboe, Riccardo Paltanin al violino, Elisa Nanni alla viola, Piergiorgio Anzelmo al violoncello).

Alle 21 al Teatro Alighieri la performance di Amerigo Fontani e Vincenzo De Angelis dal titolo Guido, i’ vorrei (il dialogo di Dante con "il primo de li miei amici") precede un momento immancabile di ogni edizione: il Premio Parole e Musica 2023 a Patty Pravo, icona della canzone nata sotto la stella di Dante. Nicoletta Strambelli scelse infatti il nome d’arte al termine di una serata al leggendario Piper di Roma, quando – circondata da ragazze inglesi che si chiamavano quasi tutte Patty – citò il grido di Caronte "Guai a voi, anime prave!" (Inferno III, v. 84). A introdurre la premiazione ’Un saluto per Patty’, con il critico letterario Franco Zabagli.