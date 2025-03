Patuelli e Guerrini presentano il libro ’Di piazza in piazza’

Il cuore della città è indubbiamente la piazza con la sua identità, la sua storia ed il suo fascino culturale e mondano. Ma per Ravenna, città con molteplici forme, vite, storie e ispirazioni, è perfino difficile individuare quale sia ‘la piazza’ in senso stretto. A questa domanda, non usuale per le città italiane, risponderanno domani alle 18, alla Sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, Osiride Guerrini, autrice del libro ‘Di Piazza in Piazza – I segni dell’identità ravennate’ ed Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna, esperto di storia e cultura e grande appassionato di Ravenna e della sua straordinaria ricchezza artistica e monumentale. Sarà un’occasione per ripercorrere un giro completo della città attraverso le sue piazze, raccontate nelle 350 pagine del libro della Guerrini (SBC Edizioni) e illustrate da Antonio Patuelli. Conduce il dialogo Patrizia Ravagli.