Patuelli: "Etica ed economia indivisibili"

"I doveri formano il cittadino mentre i diritti, da soli, portano al disordine. L’economia, se sottratta alla influenza direttrice del diritto e della morale, se disgiunta dai principi, porterebbe all’egoismo. Anche quando un’operazione economica è giuridicamente lecita, se essa contrasta con l’etica, questa non deve essere conclusa". Principi ribaditi ieri a Brescia da Antonio Patuelli, presidente del Gruppo La Cassa e dell’Abi nel corso della lectio magistralis sul tema ‘Etica, economia e prospettive bancarie in Italia’, tenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Inoltre, ha ribadito Patuelli, la dottrina sociale della Chiesa "riconosce l’importanza della correttezza e trasparenza contabile e la centralità del rispetto della dignità delle persone che costituiscono il patrimonio più prezioso di una azienda; accetta e riconosce la giusta funzione del profitto come primo indicatore del buon andamento dell’azienda e condanna il ricorso all’usura" e, in questo senso, "Il profitto va perseguito ma mai ‘ad ogni costo’, né come elemento totalizzante". Così come "guadagno e solidarietà non sono antagonisti in un circuito virtuoso che deve scaturire anche da tutte le potenzialità positive dei mercati. Così come ogni attività economica non può sostenersi alla lunga se non è vissuta in un clima di sana libertà d’iniziativa". Infine, ha concluso Patuelli citando Einaudi, il ruolo del banchiere "è quello di affidare danari altrui all’uomo capace e probo, il quale sappia farli fruttare a proprio vantaggio e, al momento stipulato, li restituisca".

Giorgio Costa