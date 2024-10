Patuelli incontra Mattarella. Donato al Capo dello Stato un libro con testi di economia

Ieri mattina a Roma, al Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Presidente dell’ABI - Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, con la consorte Giulia, e una delegazione dell’Istituto Luigi Einaudi per gli Studi bancari, finanziari e assicurativi col Presidente Maurizio Sella e il Segretario Generale Federico Pascucci.

La delegazione ha consegnato al Presidente della Repubblica il volume, curato da Piero Barucci, su “Scrittori e scrittrici di Economia del Regno d’Italia”.

All’incontro erano presenti Piero Barucci con la consorte Maria. Il libro presenta gli scrittori e le scrittrici di economia nel periodo che va dal 1861 al 1945, dall’Età liberale al Fascismo, che a vario titolo hanno scritto, in senso lato, su questioni economiche in volumi, scritti in onore, opere miscellanee, riviste specializzate, enciclopedie e altri testi che sono stati pubblicati nell’arco temporale in esame.