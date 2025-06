Patuelli: "L’inflazione può riprendere se continua la guerra"

"L’inflazione può riprendere se continua la guerra. Sono preoccupato dalla possibile chiusura canale di Suez, viviamo una fase terribile". Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, delinea possibili scenari e il ruolo che dovrebbe avere il nostro paese intervenendo alla quinta assemblea di ‘Feduf, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio’, alla biblioteca Ambrosiana di Milano.

"Il mio timore ulteriore – commenta Patuelli –, è che quando sono davanti a Gibilterra non entrino nel Mediterraneo perché è più comodo, più vicino, arrivare nei grandi porti del nord dell’Europa. Viviamo una fase terribile, che ci incombe, che è quella delle guerre in Europa o estremamente vicine all’Europa. Come paese mediterraneo e europeo noi siamo largamente circondati dalle guerre e dai conflitti da est a sud".

Ancora: "L’Italia è l’unico paese dell’Unione Europea dove i clienti delle banche che sottoscrivono mutui possono rinegoziarli, trasformarli da fissi a variabili e viceversa, o anche portarli in altre banche se gli offrono migliori condizioni, un livello di concorrenza sconosciuto altrove".

"In questi anni – continua Patuelli – abbiamo fatto dei passi in avanti sull’educazione finanziaria. Prima di tutto approvando leggi e poi dandone applicazione".