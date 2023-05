Patuelli premiato per i sostegni delle banche "Un aiuto alle popolazioni colpite dalla calamità"

"Per le sue indiscusse qualità professionali ed umane e per il contributo, come Presidente di Abi, allo sviluppo economico del Paese" e "per aver promosso il protocollo di intesa tra Associazione Bancaria Italiana, Protezione Civile e Associazioni dei Consumatori per i sostegni delle banche alle popolazioni

colpite da calamità naturali".

Con questa motivazione BancaFinanza, rivista specializzata nel settore, ha premiato mattina

il Presidente dell’Abi - Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli nel corso di una cerimonia a Palazzo Madama, prima sede del Senato dell’Italia unita, a Torino.

La targa gli è stata consegnata dal primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, e dal Direttore di

BancaFinanza, Beppe Ghisolfi.