Patuelli ricorda il maresciallo Berardi

Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa e cittadino onorario di Russi (di cui è originaria la famiglia Patuelli)," partecipa commosso al dolore della famiglia, dell’Arma dei Carabinieri e della comunità russiana per la scomparsa del maresciallo Biagio Berardi, per un ventennio Comandante dei Carabinieri a Russi". Patuelli "ne ricorda la preparazione culturale e professionale e le sensibilità umane che, insieme, ne facevano uno stimatissimo garante della legalità a Russi. Il Presidente Patuelli ricorda che in ogni evento pubblico il maresciallo Berardi era presente con al tempo stesso attenta vigilanza e bonomia, un esempio di uomo delle istituzioni significativamente decorato con medaglia d’oro per il suo lungo e autorevole comando a Russi".