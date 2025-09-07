Pau Party, fan dal mondo per festeggiare Laura Pausini

Laura Pausini abbraccia il suo pubblico e lo fa nella sua terra, nella sua Romagna. Ieri l’artista ha festeggiato con i suoi fan il traguardo dei trent’anni di vita raggiunto dall’unico fanclub ufficiale, fondato nel settembre 1995. Il traguardo è stato festeggiato al PalaCattani di Faenza dove, già dalla mattina, fan di tutto il mondo attendevano la loro beniamina. Il raduno era riservato ai soci del Laura4u.com, gli iscritti al Laura Pausini Official Fanclub. "La seguo da quando sono piccola – racconta Chiara –, amo le sue canzoni, il suo messaggio di gioia e speranza, è una gioia essere sua fan". Oltre duemila i fan arrivati a Faenza da tutto il mondo per partecipare all’evento esclusivo e godere di uno show dal vivo con una scaletta inedita, fatta di grandi successi e di anteprime. Laura Pausini ha voluto che fossero proprio gli iscritti al fanlcub ad ascoltare per primi un estratto del nuovo singolo in tutte le versioni che verranno pubblicate. "Siamo qui per Laura, in ogni occasione noi del fan club ci siamo! Siamo una grande famiglia" racconta un gruppo di ragazzi davanti al PalaCattani. Sul palco con l’artista la sua band, e alcuni momenti a sorpresa, come l’incursione del gruppo delle Sincronette, le amiche di una vita. L’evento di ieri, il Pau Party 2025, è solo il primo dei tanti appuntamenti da qui ai prossimi mesi: oggi grande attesa per l’inaugurazione del primo museo in Italia dedicato a un’artista italiana, che vedrà Laura Pausini tagliare il nastro davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini a Solarolo e poi sede del Fanclub. Il Laura Pausini museum aprirà al pubblico il prossimo 13 settembre.